LIVE Padel | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | l’Italia sogna l’impresa nelle due finali contro la Spagna!

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’ultima giornata diai! Quest’oggi è il giorno delleavrà la possibilità di conquistare la medaglia d’oro in ben due specialità, il doppio misto e il doppio femminile. Nel doppio misto andranno a caccia delMarco Cassetta e Giulia Sussarello. I due azzurri, che per arrivare fino a qui hanno sconfitto i belgi Azzola/Cuypers agli ottavi, i tedeschi Kurz/Wunner ai quarti e ieri gli spagnoli Martinez/Gala (teste di serie n.2), dovranno vedersela con gli iberici Noa Canovas e Daniel Santigosa (coppia n.1 del seeding), in una sfida che ...

...//youtube.com//ZHAw87twaD8 ) Ore 15.30 Giovanni Malagò visita le aree sportive dell'Ocean...delle barche (Palco Centrale - Tensostruttura) Ore 18.00 Incontro con i Top Player italiani di...L'erba di SuperTennis è sempre più verde. Quattro tornei in esclusiva questa settimana. In tv e su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e, potrete seguire il combined di Eastbourne (ATP e WTA 250), l'ATP 250 di Mallorca e il WTA 250 di Bad Homburg. Dal 26 giugno al 1° luglio al Devonshire Park andrà in scena il Rothesay ...Serata Powered by Eni Martedì 27 giugno 2023 OCEANPARK 10.00 Show cooking " scuola di ...30 EsibizioneTop Player italiani Daniele Cattaneo, Riccardo Sinicropi, Lorenzo Di Giovanni, Mauro ...

World Padel Tour, a Valladolid i big in campo a Plaza Major Sky Sport

Lo spettacolo del padel nella suggestiva Plaza Mayor di Valladolid. Appuntamento da venerdì 23 a domenica 25 giugno in diretta su Sky e in streaming su NOW ...Da sabato 24 giugno a domenica 2 luglio il pubblico potrà cimentarsi con diverse discipline tra cui tennis, padel, calcio, scherma, hockey, golf, bocce, biliardo e subbuteo. Ingresso libero ...