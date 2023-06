LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | Tanti azzurri a caccia del pass mondiale! Razzetti e Ceccon sfidano i britannici

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming del Sette Colli– I tempi limite per i Mondiali di Fukuoka – La presentazione del Sette Colli– I nomi nuovi da seguire agli Assoluti di Riccione – Gliconvocati per il Sette Colli – Gli italiani adelper Fukuoka – Fabio Scozzoli si ritira: ultima gara al Sette Colli – La rinuncia di Kristof Milak a Fukuoka – Cronaca della prima giornata del Sette ColliBuongiorno e bentrovati alladella terza e ultima giornata del Sette Colli, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Fukuoka in programma fra meno di un mese. ...

Seconda mattinata di batterie allo Stadio deldel Foro Italico, dove è in corso di svolgimento il Trofeo Settecolli 2023. Ancora ... ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA Nei 100 farfalla femminili ...Seconda mattinata di batterie allo Stadio deldel Foro Italico, dove è in corso di svolgimento il Trofeo Settecolli 2023. Ancora ... ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA Nei 100 farfalla femminili ...La diretta testualedi seconda giornata del Trofeo Settecolli 2023 di. I migliori nuotatori italiani e non solo tornano a tuffarsi nell'iconica piscina da 50 metri del Foro Italico di Roma per giocarsi il ...

LIVE Nuoto, Settecolli 2023 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi sugli scudi, sorpresa Bottazzo. Alle 18.00 le finali OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming del Sette Colli 2023 - I tempi limite per i Mondiali di Fukuoka - La presentazione del Sette Colli 2023 - I nomi nuovi da seg ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui. Il prossimo appuntamento con il nuoto artistico è fissato per domani alle 10:00 con il libero a squadre, ul ...