LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | subito la sfida Ceccon-Proud nei 50 farfalla

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23: Ai 100 Masse, Shirai, Dawson 18.20; Queste le protagoniste dei 200 dorso donne: Shirai (Jpn), Masse (Can), Szabo Feltothy (Hun), Shanahan (Gbr), Barzelay (Isr), Dawson (Gbr), Toma (Ita), Cenci (Ita), Denizli (Tur), Toni (Ita) 18.19: L’azzurro Alessia Bianchi vince la finale B dei 200 dorso con 2’12?92 18.17: Ora la finale B dei 200 dorso donne 18.15: Finale travolgente dello svizzero Mityukov che vince i 200 dorso con 1’56?56, secondo posto per il giapponese Takehashi con 1’57?57, terzo il britannico Williams con 1’59?67. L’azzurro Buonaguro chiude sesto con 2’00?76 18.14: Takehara, Mityukov, Buonaguro ai 100 18.11: Questi i protagonisti della finale dei 200 dorso maschili: Mityukov (Sui), Takahara (Jpn), Telegdy (Hun), Williams (Gbr), Buonaguro (Ita), Gerchik (Isr), Gejka (Cze), De Simone (Ita), Brooker ...

Presso lo Stadio del Foro Italico di Roma ha preso il via la terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli 2023. Come Ceccon tra gli uomini, in campo femminile ... Programma terza giornata Settecolli 2023 DOMENICA 25 GIUGNO Batterie e serie lente

12:37: Non ci resta dunque che darvi appuntamento alle 18.00 per le finali! 12.35: 15'06"97 per Matteo Diodato che vince questa serie, dietro di lui i turchi ... Le emozioni non sono ancora finite e proseguono con l'ultima sessione di batterie della 59esima edizione degli Internazionali di nuoto - Trofeo Sette Colli. I 50 stile libero aprono l ...