LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | record italiano di Sara Franceschi nei 200 misti! Quadarella | Ceccon e Razzetti infiammano il Foro Italico

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.28 Si chiude qui ladella terza e ultima giornata del Trofeo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 20.26 Bella vittoria di Luca De Tullio! E chiude anche sotto i 15?, 14.59.68 per lui avanti a Wiffen (15.02.51) e Joly (15.03.61)! Era il suo obiettivo, e ci è riuscito. 20.25 Sorpasso De Tullio! 18 centesimi su Wiffen a 100 metri dall’arrivo! 20.24 Ci prova De Tullio, è a 80 centesimi. Mancano solo quattro vasche… 20.23 Mancano 300 metri, De Tullio rimane a 98 centesimi da Wiffen, quasi a due secondi Joly. 20.22 Allunga Wiffen, 98 centesimi su De Tullio e 1.48 su Joly ai 1100 metri. 20.21 Wiffen rimane in testa in 10.01.92 ai 1000 metri, De Tullio perde terreno, a 48 centesimi. Joly terzo a poco più di un ...

Presso lo Stadio deldel Foro Italico di Roma ha preso il via la terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli 2023. ILDELLA SESSIONE SERALE Come Ceccon tra gli uomini, in campo femminile ...SEGUI ILDELLE FINALI SETTECOLLI 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO Programma terza giornata Settecolli 2023 DOMENICA 25 GIUGNO Batterie e serie lente -......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 09:55 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA ) European Games:...

LIVE Nuoto, Settecolli 2023 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi sugli scudi, sorpresa Bottazzo. Alle 18.00 le finali OA Sport

20.26 Bella vittoria di Luca De Tullio! E chiude anche sotto i 15?, 14.59.68 per lui avanti a Wiffen (15.02.51) e Joly (15.03.61)! Era il suo obiettivo, e ci è riuscito.