LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | implacabile Thomas Ceccon! Suoi anche i 50 farfalla! Non brillano Megli | Carraro e Cusinato

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.39: CHE FINALE DI SIMONA QUADARELLA! Piazza il tris la romana con 4’05?85, pubblico in visibilio, Secondo posto per la belga Dumont con 4’06?27, terza la ungherese Kesely con 4’06?41. Quarta Antonietta Cesarano con 4’09?26! 19.38: Ai 300 Dumont, Quadarella Kesely 19.37: Ai 200 Dumont, Quadarella, Kesely 19.36: Ai 100 Martins, Dumont, Quadarella 19.34: Queste le protagoniste della finale A dei 400 stile libero donne: Quadarella (Ita), Kesely (Hun), Dumont (Bel), A. Cesarano (Ita), N. Cesarano (Ita), Martins (Por), Ramatelli (Ita), Hope (Gbr), Romei (Ita), Giannelli (Ita) 19.33: L’italiana Valeria Di Giacomantonio vince la finale B dei 400? stile libero con 4’16?07. 19.20: Dopo le premiazioni finali B e A dei 400 stile donne 19.18: David Popovici domina i 200 stile libero con 1’45?49, grande tempo, secondo ...

Presso lo Stadio del Foro Italico di Roma ha preso il via la terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli 2023. Programma terza giornata Settecolli 2023 DOMENICA 25 GIUGNO

Con l'alzabandiera e l'Inno di Mameli eseguito dalla fanfara della Marina militare è stato inaugurato l'Ocean Live Park, il villaggio creato per ospitare gli eventi collaterali all'Ocean Race. Fuochi d'artificio anche nell'ultima giornata giornata della 59esima edizione degli Internazionali di nuoto - Trofeo Sette Colli.