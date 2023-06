LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | implacabile Thomas Ceccon! Suoi anche i 50 farfalla! Niente minimo per Cusinato

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01: Queste le protagoniste della finale dei 200 rana donne: Schouten (Ned), Aoki (Jpn), Carraro (Ita), Teterevkova (Ltu), Fangio (Ita), Mamie (Sui), Angiolini (Ita), Hanlon (Gbr), Carrasco Cadens (Esp), McSharry (Irl) 19.00: La slovena Nika Godun con 2’30?46 si impone nella finale B dei 200 rana 18.57: Ora la finale B dei 200 rana femminile 18.56: L’olandese Arno Kamminga vince un 200 rana non velocissimo con 2’10?57, secondo lo svedese Persson con 2’11?27 e il “solito” Luca Pizzini riesce a prendersi il podio, terzo con 2’11?42, quarto Fusco con 2’11?55 18.54: Ai 100 Kamminga, Persson, Fusco 18.52: Questi i protagonisti della finale dei 200 rana uomini: Kamminga (Ned), Fusco (Ita), Persson (Swe), Pizzini (Ita), Rothbauer (Aut), Butler (Gbr), Saladini (Ita), Fortini (Ita), Castello (Ita), Greene (Irl) 18.51: ...

Presso lo Stadio deldel Foro Italico di Roma ha preso il via la terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli 2023. ILDELLA SESSIONE SERALE Come Ceccon tra gli uomini, in campo femminile ...SEGUI ILDELLE FINALI SETTECOLLI 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO Programma terza giornata Settecolli 2023 DOMENICA 25 GIUGNO Batterie e serie lente -......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 09:55 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA ) European Games:...

Con l'alzabandiera e l'Inno di Mameli eseguito dalla fanfara della Marina militare è stato inaugurato l'Ocean Live Park, il villaggio creato per ospitare gli eventi collaterali all'Ocean Race - The gr ...IN AGGIORNAMENTO Fuochi d'artificio anche nell'ultima giornata giornata della 59esima edizione degli Internazionali di nuoto - Trofeo Sette Colli. SARAH VELOCISSIMA. L'apertura di serata è al fulmicot ...