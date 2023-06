LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | Ceccon non sbaglia un colpo | primo nei 50 farfalla! Megli si ritrova nei 200 stile libero Finali dalle 18 00

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:37: Non ci resta dunque che darvi appuntamento alle 18.00 per le! 12.35: 15’06?97 per Matteo Diodato che vince questa serie, dietro di lui i turchi Muhammed Yusuf Ozden a 22?70 e poi il citato Isik a 23?52. 12.32: 13’07?50 per Matteo Diodato ai 1300 metri. 12.30: 400 metri al termine, Diodato finora viaggia al ritmo di 11’05?15. 12.28: Ai 900 Diodato allunga ancora, 9’04?32 e sono ormai 11?24 i secondi di vantaggio su Isik. 12.26: 700 metri e Matteo Diodato allunga in maniera importante, 7’03?03. 12.24: Ai 500 metri per Matteo Diodato tempo di 5’01?73, precede il turco Ahmet Burak Isik che è distante 1?63. 12.22: Ai 200 metri è Matteo Diodato che guida in 3’00?09 in questa seconda serie, dai tempi un po’ più alti rispetto a quella che vedremo più avanti. 12.20: Al via la seconda serie ...