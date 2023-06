LIVE Nuoto artistico | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Spagna leader | Italia con vista bronzo!

Leggi su oasport

10.50 Svizzera addirittura quinta con 200 0333. 10.48 Prova terminata anche per la sesta squadra in gara. Attendiamo punteggio e ufficialità della medaglia per l'. 10.47 Coefficiente di difficoltà delle svizzere 31 150. 10.45 Adesso in acqua la Svizzera, che dovrebbe dare all'la certezza della medaglia almeno del metallo meno pregiato. 10.43 Non è bastata dunque la prova delle azzurre a sopravanzare la squadra spagnola che resta davanti di soli 8.166 punti. 10.39 Punteggio dell'253 4709. Coefficiente di difficoltà abbassato a 34 885. Elementi 136 6209 Impressione Art. 116 8500 10.35 Splendida prova delle azzurre! Il punteggio dovrebbe essere abbastanza alto per superare lae mettersi in attesa ...