LIVE Mountain bike | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | si accende la corsa! Braidot e Forster se ne vanno!

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.19 L’elvetico recupera immediatamente e si incolla alla ruota dell’azzurro. Ancora presto per dire che sarà una lotta a due, ma il distacco cresce. 15.19 ERRORE DIIN SALITA!ALLUNGA! FORZA LUCAAA! 15.18 Schwarzbauer all’inseguimento, con Dascalu alle sue spalle.sembrano averne di più! 15.17 SILASE NE VANNO! 15.16 Eccoci sull’Expert Climb,prova a farla fortissimo!alle sue spalle! 15.15 Luca sembra intenzionato ad entrare in testa nella zona del bosco, quella dopo l’Expert Climb, in cui si può fare la differenza. 15.14 La tensione continua a crescere. ...

LIVE Mountain bike, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Luca Braidot insegue il podio dalle 14.15 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova femminile di mountain bike cross country, valida per i Giochi Europei 2023!