LIVE Mountain bike | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Puck Pieterse se ne va da sola

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 L’azione delle elvetiche sembra portare i suoi frutti! Il distacco dalla neerlandese è sceso a 15”, dopo essere arrivato anche ad oltre 30. 12.01 Al momento alle spalle di una eccezionalec’è esattamente il podio olimpico di Tokyo: Neff, Frei e Indergand. 11.59 Neff e Frei provano a lanciare l’inseguimento! Le due svizzere staccano le altre sulla lunga salita e provano a ricucire su. 11.57 Il ritmo tra le inseguitrici non è altissimo, tanto che sono diverse le atlete che sono riuscite a riagganciarsi. Ora il gruppetto conta una decina di unità, tra cui anche Berte e Lecomte. 11.55 Altra scivolata per, stavolta sulla Expert Climb. Poco male, il suo vantaggio è salito ora a 25”! 11.54 Poco più dietro Martina Berta che prova a ...

... il Festival sulla Contemporaneità si tiene dal 26 agosto al 12 settembre 8 Agosto 2021 Fire!@ ... a settembre arriva il Campionato Italiano dibike 24 Giugno 2023 Toscana News © 2013 - ...' Poco meno di un anno faSound Festival festeggiava il suo primo compleanno tra le ...00 " 17:00 Fabio Mod / Walter /Too Little Time /Jeans Tonico (Dj set) 17:00 " 17:45 Clustersun () 18:......Forneria Marconi Joanne Shaw Taylor Dr Feelgood And The Black Billies SirBone & The...Qui il programma con il cast completo del ventennale di IndieRocket Festival SABATO 24 GIUGNO Bawrut...

LIVE Mountain bike, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: gara femminile in tempo reale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova femminile di mountain bike cross country, valida per i Giochi Europei 2023!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova maschile di mountain bike cross country, valida per i Giochi Europei 2023!