LIVE Mountain bike | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Pieterse vola! Mitterwallner all’inseguimento

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 La lotta per la medaglia di bronzo sembra ora essere un affare tra Neff, Frei e Ferrand Prevot. Ad oltre 10” c’è Laura Stigger, molto lontane le altre. Specia e Berta sempre appena fuori la top10. 12.22chiude in solitaria il terzo giro. Ne mancano 2 alla fine! 12.20 Prova a ricucire il distacco l’austriaca. Il cronometro dice ora +24” da. 12.18raggiunge Neff e la stacca! Prova a lanciarsi lei oradi, ma il distacco è vicino ai 30”. 12.16 L’elvetica sta per essere raggiunta dalle inseguitrici! Le cose si mettono benissimo per la giovane neerlandese quando siamo ormai ben oltre metà gara. 12.15 Cedimento improvviso di Neff sulla salita più dura del percorso! ...

LIVE Mountain bike, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: gara femminile in tempo reale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova femminile di mountain bike cross country, valida per i Giochi Europei 2023!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova maschile di mountain bike cross country, valida per i Giochi Europei 2023!