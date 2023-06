LIVE Mountain bike | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Pieterse e Ferrand Prevot provano a scappare!

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 Martina Berta è al momento in decima posizione, in un gruppetto con Mitterwallner ed una irriconoscibile Lecomte. Specia e Marchet viaggiano ai margini della top15. 11.49è stata raggiunta e superata da Frei e Stigger. Il distacco di questo terzetto suè di circa 10”. 11.47 Forse la Campionessa del Mondo ha avuto anche un piccolo problema alla catena sulla salita. Sta di fatto che, pochi secondi dopo la scivolata, è in testa con un vantaggio importante su tutte! 11.46 CHE FENOMENO LA GIOVANE ORANJE! Sulla salita più lunga è l’unica a non scendere dalla bici, riprendendo e staccando! 11.45 CADE! La neerlandese si rialza ma ...

LIVE Mountain bike, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: gara femminile in tempo reale

