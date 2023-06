LIVE Mountain bike | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Mitterwallner insegue una scatenata Pieterse nell’ultimo giro!

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51 Ricordate bene questa gara perché l’impressione è che questo non sarà certo l’ultimo duello in carriera tra le due 21enni! 12.50 PUCKSI INVOLA VERSO L’ULTIMO CHILOMETRO DI GARA! 12.48 Il distacco diera sceso a poco meno di 20” ma la differenzala fa ancora una volta sulla durissima salita! Il solo rimanere in sella le fa guadagnare qualche secondo ad ogni tornata! 12.46 Per la medaglia di bronzo Sina Frei sembra aver seminato la concorrenza. 12.45sta provando a dare tutto per rientrare! Da applausi la prova della giovane austriaca, comunque vada a finire. 12.43 Ultimo passaggio sulla Expert Climb per! 12.42 Berta e Specia viaggiano sempre ai margini della ...

LIVE Mountain bike, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: gara femminile in tempo reale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova femminile di mountain bike cross country, valida per i Giochi Europei 2023!