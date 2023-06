LIVE Mountain bike | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | dominio di Puck Pieterse! Argento a Mitterwallner

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 Si chiude dunque la nostra. Grazie per aver seguito con noi questa gara emozionante che ha premiato una dominanteSu OA Sport troverete il resoconto della corsa e tra poco, il racconto indella prova maschile (che potete trovare QUI). Un saluto sportivo! 13.02 Questo dunque l’ordine di arrivo della gara: 1 PIETERSEMona+0:26 3 FREI Sina +1:05 4 NEFF Jolanda +1:20 5 LECOMTE Loana +1:37 6 TERPSTRA Anne +1:39 7 BOHÉ Caroline +1:51 8 HÄBERLIN Steffi +2:48 9 VAN EMPEL Fem +2:48 10 INDERGAND Linda +3:0811 SPECIA Giada +3:2515 BERTA Martina +4:0526 TEOCCHI Chiara +7:18 12.58 Arriva solo ora, 18a, una infangata Pauline Ferrand Prevot. ...

LIVE Mountain bike, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: gara femminile in tempo reale OA Sport

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova femminile di mountain bike cross country, valida per i Giochi Europei 2023!