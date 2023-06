LIVE MotoGP | GP Olanda 2023 in DIRETTA | si comincia alle 14 00 | assente Marc Marquez

Il weekend di Assen dellasi conclude con il Gran Premio d'Olanda,dalle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW. Prima fila tutta italiana, con Bezzecchi (vincitore della Sprint di ieri) dalla pole e Bagnaia e Marini che partiranno ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiGP Olandaalle 14: prima fila tutta italiana Bezzecchi conquista la pole di Assen, firmando il nuovo record della pista (1:31.472, il precedente record ......Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11.00: gara Moto3 Ore 12.00: PaddockOre 12.15: gara Moto2 Ore 13.15: PaddockOre 13.30: Grid Ore 14.00: garaOre 15.00: Zona ...

L'ultimo sforzo prima della pausa estiva è rappresentato dal Gran Premio d'Olanda per i piloti e le squadre di MotoGP. La "Cattedrale" di Assen chiude la tripletta del mese di giugno oltre alla prima ...Tutto pronto per il Gp di Assen. In mattinata il forfait di Marquez per una costola rotta dopo le tante cadute ...