LIVE MotoGP | GP Olanda 2023 in DIRETTA | è di nuovo duello tra Bagnaia e Bezzecchi!

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 Ora Bezzecchi ha 1.2 di ritardo da, l’unico a precederlo. -10 SORPASSO BRUTALE DIStaccata veramente di forza nei confronti di Binder, una frenata al limite. -10 Si accende Bezzecchi e guadagna in un colpo solo 3 decimi su Binder e! -10 giri al termine, si entra nella fase decisiva della gara. -11 Espargarò si porta a 0.9 da Bezzecchi. Martin a sua volta si trova quinto a 1.5 da Espargarò. -11in testa con 0.7 su Binder e 1.1 su Bezzecchi. -12 E’ evidente come le alte temperature abbiano contribuito a rimescolare i valori in campo dopo la Sprint Race di ieri. -12 Bezzecchi si sta riportando su Binder. -12 ALLUNGA PECCO! 6 decimi su Binder, che inizia a fare fatica con la soft al posteriore! -13 Martin si ...

La top10 della classifica mondiale: 1 Francesco Bagnaia Ducati 169 2 Jorge Martin Ducati 148 3 Marco Bezzecchi Ducati 138 4 Johann Zarco Ducati 109 5 Brad Binder KTM 101 6 Luca Marini Ducati ...Il weekend di Assen dellasi conclude con il Gran Premio d'Olanda,dalle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW. Prima fila tutta italiana, con Bezzecchi (vincitore della Sprint di ieri) dalla pole e Bagnaia e Marini che partiranno ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiGP Olandaalle 14: prima fila tutta italiana Bezzecchi conquista la pole di Assen, firmando il nuovo record della pista (1:31.472, il precedente record ...

MotoGP: Bezzecchi vuole vincere per tornare in lizza per il titolo, Bagnaia cerca di nuovo la fuga in classifica. Quartararo spera di portare la M1 sul podio, Marquez non prenderà parte al Gran Premio ...La vittoria di Bezzecchi nella gara del sabato apre il weekend olandese di Assen: Bagnaia dovrà recuperare, mentre Marquez ormai è fuori dai giochi ...