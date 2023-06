LIVE MotoGP | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Bagnaia vince ad Assen davanti a Bezzecchi | ancora doppietta italiana!

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51torna are dopo tre secondi posti consecutivi (Sprint Race comprese). La media è buona. 14.50 Secondain due giorni per l’Italia dopo la Sprint Race di ieri. 14.49 La top10:, Espargarò, Binder, Martin, Alex Marquez, Marini, Nakagami, Morbidelli, Augusto Fernandez. 11° Savadori. Ritirati Di Giannantonio, Lekuona, Oira, Bastianini, Vinales, Quartararo, Zarco e Miller. Appena 14 piloti al traguardo! 14.47 CAMBIA IL PODIO! Binder viene penalizzato per aver ecceduto il limite della pista all’ultimo giro, dunque perde una posizione ed è 4°! Podio dunque per Aleix Espargarò, 3°. 14.44ha precedutodi 1.223 e Binder ...

La top10 della classifica mondiale: 1 Francesco Bagnaia Ducati 169 2 Jorge Martin Ducati 148 3 Marco Bezzecchi Ducati 138 4 Johann Zarco Ducati 109 5 Brad Binder KTM 101 6 Luca Marini Ducati ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiGP Olandaalle 14: prima fila tutta italiana Bezzecchi conquista la pole di Assen, firmando il nuovo record della pista (1:31.472, il precedente record ......Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11.00: gara Moto3 Ore 12.00: PaddockOre 12.15: gara Moto2 Ore 13.15: PaddockOre 13.30: Grid Ore 14.00: garaOre 15.00: Zona ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 VINCE PECCO BAGNAIA! Ancora una doppietta italiana, 2° Bezzecchi! Binder completa il podio davanti ad Espargarò e Martin. -1 Le posizioni di Bagnaia e B ...MotoGP: Bezzecchi vuole vincere per tornare in lizza per il titolo, Bagnaia cerca di nuovo la fuga in classifica. Quartararo spera di portare la M1 sul podio, Marquez non prenderà parte al Gran Premio ...