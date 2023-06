LIVE MotoGP | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Bagnaia batte Bezzecchi e allunga nel Mondiale! Cambia il podio dopo una penalità

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA 14.59 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.56 La classifica completa del Mondiale: 1. Francesco(Ducati) 194 2. Jorge Martin (Ducati) 159 3. Marco(Ducati) 158 4. Brad Binder (KTM) 114 5. Johann Zarco (Ducati) 109 6. Luca Marini (Ducati) 98 7. Jack Miller (KTM) 79 8. Aleix Espargarò (Aprilia) 77 9. Fabio Quartararo (Yamaha) 64 10. Alex Marquez (Ducati) 63 11. Franco Morbidelli (Yamaha) 57 12. Maverick Viñales (Aprilia) 56 13. Alex Rins (Honda) 47 14. Augusto Fernandez (KTM) 42 15. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 34 16. Takaaki Nakagami (Honda) 34 17. Miguel Oira (Aprilia) 27 18. Enea Bastianini (Ducati) ...

Torna in pista la MotoGP. Ad Assen, in Olanda, va in scena l'ottavo appuntamento del Mondiale 2023 che ieri ha vissuto il classico prologo con la Sprint Race vinta da Bezzecchi su Bagnaia.

14.42 VINCE PECCO BAGNAIA! Ancora una doppietta italiana, 2° Bezzecchi! Binder completa il podio davanti ad Espargarò e Martin. MotoGP: Bezzecchi vuole vincere per tornare in lizza per il titolo, Bagnaia cerca di nuovo la fuga in classifica. Quartararo spera di portare la M1 sul podio, Marquez non prenderà parte al Gran Premio