LIVE Moto3 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | vince Masia | secondo Sakaki e chiude il podio Oncu | ottavo Fenati e decimo Nepa

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASasaki e terzocheil. -1 ERRORE DI, che scende. -1riesce a mantenere la prima posizione, dietro Sasaki estanno lottando per la seconda posizione. -1 Ultimo giro, errore di Ortolà,risale terzo. -2 Ortolà superaper la seconda piazza. -2si prende undi vantaggio su. -3 Errore diprimo con dietroe Sasaki. -3 Crollain nona posizione. -4con ...

Luca Marini 89 Orari MotoGP Olanda 2023 dirette TV8, SKY e NOW Domenica 25 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11.00: garaOre 12.00: PaddockOre ...Nel 2016 ha colto la prima vittoria iridata in. Tre volte poi è salito sul podio olandese, ... Prima e dopo la gara va in onda la rubrica di approfondimento "Paddock" condotto dalla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VINCE MASIA, secondo Sasaki e terzo Oncu che chiude il podio. -1 ERRORE DI FENATI, che scende ottavo. -1 Masia riesce a mantenere la prima posizione, dietro S ...Il racconto in diretta del GP d'Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto3. Si corre sul circuito di Assen. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma per le 11.00 di domenica 25 giugno ...