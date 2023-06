LIVE Moto3 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | inizia la gara!

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA11.00il giro di formazione. 10.58 Tutto pronto per l’inizio della10.56 Dopo questa gara, il motomondiale andrà in pausa estiva fino al 6 agosto. 10.53 Gli italiani in gara sono: Riccardo Rossi che parte terzo, Stefano Nepa sesto, Romano Fenato decimo, Andrea Migno dodicesimo, sedicesimo Matteo Bertelle e ventunesimo Filippo Farioli. 10.48 Il leader del mondiale, Daniel Holgado partirà ultimo dopo i problemi riscontrati ieri in fase di qualifica. 10.45 La griglia di partenza di oggi, del Gran Premio d’: POS. PILOTA MOTO TEMPO/GAP 1 David Munoz KTM 1:41.181 2 Joel Kelso CF Moto +0.291 3 Riccardo Rossi Honda +0.329 4 Ayumu ...

Luca Marini 89 Orari MotoGP Olanda 2023 dirette TV8, SKY e NOW Domenica 25 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11.00: garaOre 12.00: ...Nel 2016 ha colto la prima vittoria iridata in. Tre volte poi è salito sul podio olandese, ... Prima e dopo la gara va in onda la rubrica di approfondimento "Paddock" condotto dalla ...Orari MotoGP Olanda 2023 dirette TV8, SKY e NOW Domenica 25 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11.00: garaOre 12.00: PaddockOre ...

LIVE Moto3, GP Olanda 2023 in DIRETTA: si comincia alle 11.00 OA Sport

Il racconto in diretta del GP d'Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto3. Si corre sul circuito di Assen. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma per le 11.00 di domenica 25 giugno ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del Moto3, GP Olanda 2023, fari puntati su Riccardo Rossi per l'Italia. David Munoz ha con ...