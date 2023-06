LIVE Moto2 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | sfida a tre per la vittoria | Arbolino deve limitare i danni

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E 14.00 -7 Attenzione, Acosta taglia l’ultima chicane per un errore e perde la seconda posizione in favore di Dixon. Lo spagnolo rischia comunque un long lap penalty, perché con questa manovra ha perso circa 1?. -8 Clamoroso!!! Sfollata anche per Dixon, che scivola al terzo posto lasciando strada libera a Ogura e Acosta. -9 Due sfollate al tornantino hanno fatto perdere tanto tempo a Tony, attualmente 7° tra Aldeguer e Arenas. -10in grande difficoltà, Aldeguer ne approfitta e si riprende la sesta posizione. Cambia tutto anche là davanti, con Ogura che passa Lopez all’ultima chicane facendogli perdere anche la terza piazza in favore di Acosta. -10 Dixon affonda la staccata ...

... SKY e NOW Domenica 25 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11.00: gara Moto3 Ore 12.00: PaddockOre 12.15: garaOre 13.15: Paddock ...... SKY e NOW Domenica 25 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11.00: gara Moto3 Ore 12.00: PaddockOre 12.15: garaOre 13.15: Paddock ...... Moto E " Race 2 Domenica 25 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11.00: gara Moto3 Ore 12.00: PaddockOre 12.15: garaOre 13.15: ...

LIVE MotoGP Assen, le gare delle tre classi del GP d'Olanda La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche - Come vedere la gara in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta del Gran Premio d'Olanda 2023, v ...La MotoGP torna in pista ad Assen nel weekend per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva: in Olanda si ripresenterà il duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin Sabato alle 10:50 le qualifiche, ...