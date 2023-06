(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualifiche – Come vedere la gara in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allascritta del Gran Premio d’, valevole come ottavo atto stagionale del Mondiale. Ultimo appuntamento prima della lunghissima pausa estiva per la classe mediana del Motomondiale, in cui i riflettori saranno puntati come di consueto sul duello iridato tra Tonye Pedro. L’azzurro del team Marc Vds è ancora leader del campionato con un margine di 15 punti, ma dopo la caduta di Le Mansè diventataper il giovane talento spagnolo del team Red Bull KTM Ajo che ha ottenuto due successi di seguito ...

... SKY e NOW Domenica 25 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11.00: gara Moto3 Ore 12.00: PaddockOre 12.15: garaOre 13.15: Paddock ...... Moto E " Race 2 Domenica 25 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11.00: gara Moto3 Ore 12.00: PaddockOre 12.15: garaOre 13.15: ...... Moto E - Race 2 Domenica 25 giugno Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: gara Moto3 Ore 12: PaddockOre 12.15: garaOre 13.15: Paddock ...

LIVE Moto2, GP Olanda 2023 in DIRETTA: Arbolino deve arginare l'inerzia favorevole ad Acosta OA Sport

Domani, domenica 25 giugno, per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP d'Olanda, con il warm up e le gare che si disputeranno ad Assen e saranno valide per l'ot ...La MotoGP torna in pista ad Assen nel weekend per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva: in Olanda si ripresenterà il duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin Sabato alle 10:50 le qualifiche, ...