LIVE Italia-Svizzera 3-2 | Europei U21 in DIRETTA | vittoria sofferta | primi tre punti per gli Azzurrini

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01 Primo tempo fantastico dell’che poi cala vistosamente nella ripresa dove si fa riprendere due reti, nel finale gliresistono e tornano protagonisti del proprio destino. Decisiva la partita contro Norvegia di mercoledì prossimo per il passaggio del turno. 95? Finisce la partita,3-2 U21. 93? Dentro Stojilkovic, fuori Ndoye nella. 92? Fuori Cancellieri, dentro Cambiaghi nell’, scelta tattica di Nicolato. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Destro di Rieder fuori. 86? Fuori Burch e Imeri, dentro Voulloz e Von Moos nella. 84? Punizione di Tonali che finisce alta. 82? Bellanova prova a continuare la partita. 80? Problemi fisici ...

Svizzera -: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma domenica 25 giugno alle 18, Svizzera -sarà visibile su Rai 2 e Raiplay. Ecco le probabili formazioni:SVIZZERA U21 (4 - ...... il match valido per la seconda giornata degli Europei U21 tra Svizzera eU21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Cluj Arena di Cluj - Napoca, Svizzera esi ...Dopo la sconfitta, tra mille polemiche, al debutto l'Under 21 è chiamata a riscattarsi nella sfida contro la Svizzera . Gli azzurrini di Nicolato tornano in campo per ripartire dopo il ko contro la Francia . Segui la sfida in ...

LIVE Italia-Svizzera 3-2: gol di Pirola, Gnonto, Parisi, Imeri e Amdouni | La diretta La Gazzetta dello Sport

