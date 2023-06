LIVE Italia-Svizzera 2-0 | Europei U21 in DIRETTA | Gnonto provoca il raddoppio!

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Per questioni statistiche, la deviazione di Stergiou è decisiva, autogol quindi non rete di. 11? Gooooooooooooooooooooooooooool,, cross spettacolare di Bellanova che trovache in due tempi mette in rete,2-0 U21. 9? Omeragic di testa non trova la porta di Carnesecchi. 7? Goooooooooooooooooooooool, Pirola, colpo di testa perfetto dopo un corner di Tonali,1-0 U21. 5? Cross di Bellanova, anticipatodi testa. 3? Conclusione di Scalvini murata dalla difesa elvetica. 1? Inizia la partita! 17.55 Ingresso in campo delle nazionali, inni in corso. 17.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 17.45 La grandezza ...