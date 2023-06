LIVE Italia-Polonia 1-2 | Nations League volley in DIRETTA | grande equilibrio nel quarto set | 11-11

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-13 Ace Kochanowski, due millimetri… Che giocatore! 11-12 L’torna a sprecare e Kurek con il mano out mette a terra il pallone 11-11 Errore al servizio10-11 Vincente Leon sulle mani del muro da zona 4 10-10 Fallo di accompagnata, stavolta l’arbitro se ne è accorto 9-10 Diagonale di Leon da zona 4 9-9 Ci pensa Michieletto a urlare forte dopo aver messo a terra la pipe 8-9 Mano out Kurek da zona 2. Ruberia dell’arbitr9o che interpreta come al solito per i polacchi il challenge 8-8 Primo tempo Russo 7-8 Pipe di Fornal 7-7 Mano out Kurek da zona 4 7-6 Pipe di Lavia 6-6 Vinbcente la parallela da seconda linea di Kurek 6-5 Pipe di Lavia 5-5 Errore al servizio5-4 Mano out Michieletto da zona 4 4-4 Pipe di Fornal 4-3 ...