LIVE – Inghilterra-Israele | Europei Under 21 2023 DIRETTA

La di, match valido per gli 21. Alla Shengelia Arena di Kutaisi, la compagine britannica, dopo l'esordio contro la Repubblica Ceca, torna in campo per una nuova ed importante sfida. Gli israeliani, dal loro canto, non hanno intenzione di recitare il ruolo di comparsa e proveranno a fare il colpaccio. Ci si attende spettacolo e gol, chi vincerà? Appuntamento alle ore 18:00 di domenica 25 giugno.

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine EUROPEI U21 18.00- Israele Repubblica Ceca - Germania Svizzera - Italia 20.45 Norvegia - Francia Pronostici per oggi e calcio in tv: ...Nella prima giornata la Repubblica Ceca ha perso per 0 - 2 contro l'mentre i tedeschi, Campioni in carica, sono stati fermati sorprendentemente sull'1 - 1 da Israele con addirittura due ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- ISRAELE ]U21: . A disposizione: ISRAELE U21: . A disposizione: Reti: La presentazione del match QUI- L'...

Inghilterra al comando della classifica del gruppo C. La Nazionale allenata da Lee Carsley nel primo match della fase a gironi è riuscita a superare l’ostacolo Repubblica Ceca con due reti realizzate ...La partita Inghilterra - Israele di Domenica 25 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la seconda giornata dei Campionati Euro ...