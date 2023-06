LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023 | tuffi | finale trampolino 3 metri con Pellacani DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 25 giugno 2023) Ladellafemminile daldeiaidi: al via dodici atlete tra cui l’azzurra Chiara, brava a superare le qualificazioni. In palio tre prestigiose medaglie, ma soprattutto un pass olimpico, riservato al vincitore della gara. Chi vincerà l’oro, dunque, si qualificherà in automatico anche per idi Parigi 2024. La speranza ovviamente è che ci riesca, a cui non manca il talento per giocarsi le sue chance. Appuntamento alle ore 19 di domenica 25 giugno. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale....