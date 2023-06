(Di domenica 25 giugno 2023) SEGUI LASU OA SPORT CON UNCLICK CALENDARIO COMPLETO25IL MEDAGLIERE DEIBuongiorno e benvenuti allatestuale deidi oggi, domenica 25. Saranno in palio oggi 33 titoli dopo i 95 assegnati finora: fa la parte del leone l’atletica, che assegnerà ulteriori 12 ori. Saranno 4 i titoli assegnati dal taekwondo, mentre segue con 3 il padel. Completano il quadro delle medaglie oggi in palio i 2 ori ciascuno di tuffi, tiro con l’arco, mountain bike, scherma, tiro a volo ed arrampicata sportiva, infine 1 titolo per sport verrà assegnato da nuoto artistico e tiro a segno. OA Sport vi ...

La diretta della finale femminile dal trampolino 3 metri dei tuffi ai Europei di Cracovia 2023: al via dodici atlete tra cui l'azzurra Chiara Pellacani, brava a superare le qualificazioni. In palio ...

LIVE Giochi Europei 2023, 25 giugno in DIRETTA: Tortu non incanta ed è "solo" terzo nei 200 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Con la splendida medaglia di bronzo di Luca Braidot si chiude la nostra DIRETTA LIVE. Grazie a tutti per aver seguito con noi questa splendida corsa. Su ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Con l'uscita di scena anche dell'ultima italiana la nostra DIRETTA LIVE termina qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseg ...