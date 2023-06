LIVE Europeo Under 21 Svizzera-Italia 0-3 | Pirola di testa su assist di Tonali | poi Gnonto e Parisi

(Di domenica 25 giugno 2023) Ultima chiamata per l'21 di Paolo Nicolato. Gli Azzurrini, guidati dal capitano Sandro, in procinto di lasciare il Milan...

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla seconda partita della fase a gironi dell': l'Italia deve battere la SvizzeraBattuta dalla Francia anche grazie ad almeno tre clamorosi errori arbitrali, l'Italia Under 21 torna in campo oggi pomeriggio per rimanere attaccata al treno ...... affrontano alle 18 alla Cluj Arena di Cluj - Napoca i pari età della Svizzera di Patrick Rahmen , nella seconda giornata dell'di categoria in Romania e Georgia: dopo la sconfitta dell'...Giovedì 3 agosto il palco del CorinaldoJazz ospiterà una tappa del tourdel quartetto di ... registra cinque dischi, tra i quali il famoso"8.30", premiato con un Grammy Award. ...

LIVE Italia-Svizzera, Europei U21 in DIRETTA: gli azzurrini devono essere più forti delle ingiustizie OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Svizzera, Europei U21, la nazionale italiana non può più sbagliare. La nazionale Un ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Wagner, Usa: 'Putin sapeva del piano'. Pechino appoggia Mosca. LIVE ...