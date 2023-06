LIVE Ciclismo femminile | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | terzetto con in testa con quasi 2 minuti di vantaggio

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25 Le battistrada stanno bene e procedono di comune accordo ampliando il margine a. 14.20 Il gruppo, pilotato dalla Trek-Segafredo, prova ad organizzarsi. 14.16 Facciamo ordine: più di 40 km in archivio. Inci sono Elena Cecchini, Elena Pirrone e Gaia Masetti: hanno più di un minuto disul gruppo. Nulla da fare invece per Arianna Fidanza che è stata ripresa. 14.12 E’ fuoriuscita dal gruppo anche Arianna Fidanza. 14.10 Ora torna a movimentarsi la corsa. E’ il momento dell’attacco di Elena Cecchini, Elena Pirrone e Gaia Masetti. 14.06 La media di gara è di 34.900 km/h. Il gruppo principale è formato da una 50ina di unità. 14.02 Se n’è andata la prima ora di corsa, a breve saremo in grado di fornirvi il dato sulla ...

... Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni ore 22:45: C.ti Italiani Paralimpici (differita) ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... la più importante corsa del panorama delinternazionale di scena quest'anno dall'1 al 23 ... Sportface vi racconterà il Tour giorno dopo giorno in tempo reale con aggiornamenti, ...La diretta scritta della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 disu strada . A Comano Terme si assegna la maglia tricolore, con diversi corridori attesi a ...Segui ila ...

LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Ciccone favorito, attenzione a Bagioli e Formolo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della prova élite femminile dei campionati italiani di ciclismo 2023 di scena a Comano Terme. Si asse ...ROVIGO - I futuri campioni del ciclismo, italiani e non solo, arrivano in Polesine. E ad accoglierli, martedì mattina al centro commerciale La Fattoria, ci sarà Delta Radio. La presentazione ufficiale ...