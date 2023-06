LIVE Ciclismo femminile | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | partita la corsa

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21 Siamo già sulle prime rampe del Passo del Ballino: pendenze per nulla proibitive, già qui potrebbe andarsene la fuga. 13.18 Ricordiamo che in questa gara verrà assegnato anche il titolo Under23. 13.15la! Parte il campionato italiano! 13.12 Tra le favorite non possiamo non menzionare Elisa Longo Borghini: dopo il successo a cronometro, il percorso odierno potrebbe essere cucito a puntino sulle sue caratteristiche. 13.09 Una prova dunque alquanto movimentata, che promette di strizzare l’occhio alle scalatrici. 13.06 Percorso differente rispetto alla prova maschile di ieri: si comincia salendo verso il Paso del Ballino, poi lunga discesa e si continua con un po’ di mangia e bevi fino al chilometro 82,5. Poi si entra nel circuito ...