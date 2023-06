LIVE Ciclismo femminile | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | gruppo ancora compatto | sole sulla corsa

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Tra pocosalita con il Passo San Uldarico, 10,5 km ma con pendenza media a poco più del 3%. 13.41 Parlavamo delle favorite in precedenza: chi vorrà candidarsi a un ruolo di primo piano è Gaia Realini. Spettacolare alla Vuelta Feminina, chiusa al terzo posto, vuole un successo per confermarsi come una nuova sensazione delitaliano. 13.37 Ilora sta costeggiando il lago di Tenno, andatura sostenuta ma senza evasioni. 13.33 Dopo aver raggiunto la vetta, si scenderà fino ai 90 metri di arco. 13.30 Evidentemente il plotone non ha reputato il Passo del Ballino come l’ideale per lanciare la fuga. 13.27 Al momento non ci sono movimenti in, con ilche procede. 13.24 ...