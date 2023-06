LIVE Ciclismo femminile | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | 10 km al traguardo! Scatto di Gaia Realini che prova a prendersi la corsa

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Sono 10 i km alLe tre inseguitrici – Persico, Longo Borghini e Cavalli – non appaiono pimpantissime. Longo Borghini, compagna di squadra alla Trek Segafredo di, lascia fare. 17.00III, SEMPRE LEI! Altrodell’abruzzese che questa volta sembra più convinta. Ha 10? di vantaggio. 16.58 Barbara Malcotti alza bandiera bianca, mentrerallenta, quasi a sorpresa, per farsi riprendere. 16.57 SE NE VA, SE NE VA, SE NE VA…pazzesco della ciclista del 2001 che fa il vuoto. 16.56 Adesso l’andatura scema: fase di studio. 16.55 Meno di 15 km all’arrivo! 16.53 Fra trainate, lavoro per le compagne di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della prova élite femminile dei campionati italiani di ciclismo 2023 di scena a Comano Terme.