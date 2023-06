LIVE Atletica | Europei a squadre 2023 in DIRETTA | l’Italia punta a limitare i danni nel giavellotto donne

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34: La tedesca Hussong in testa con 59.97 15.25: Prende il via l prima gara di oggi, ilmaschile. questi i protagonisti: SUI BOSS Sabrina BEL SMAL Pauline GBR WALTON Bekah GER HUSSONG Christin CZE OGRODNÍKOVÁ Nikola POL WITEK-KONOFA? Marcelina ESP MORENO Arantza FIN ALANEN Anni-Linnea ITA BOTTER Federica POR FERREIRA Claudia SWE LANTZ Beatrice NED SCHOL Lisanne TUR TÜRKMEN Esra FRA MINARD Alizée NOR BORGE Sigrid GRE TZENGKO Elina 15.20:ora sogna davvero in grande e insegue il primo storico sigillo in questa manifestazione nata nel 1965 con la vecchia denominazione. 15.13: A Cracovia (Polonia) va in scena la terza giornata della prestigiosa competizione, sono previste le ultime dodici discipline e si assegnano i punti decisivi per la conquista del ...