LIVE Atletica | Europei a squadre 2023 in DIRETTA | ITALIA NELLA LEGGENDA! La Coppa Europa è nostra! Tamberi e Weir trascinatori

(Di domenica 25 giugno 2023) I CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.29 Impresa straordinaria della squadra tricolore che si porta a casa il trofeo per la prima voltastoria! In Slesia si è fa la storia dell’azzurra. 18.27 E’ FATTA! LA POLONIA NON PUO’ PIU’ SUPERARE L’! LAE’!!!! 18.25 La polacca Miaso, con tre errori a 1.87, non farà meglio del settimo posto nel salto in alto, mentre Wagner è salito al secondo postoprova del giavellotodivision A con la misura di 81.40 metri. 18.22 La top-5 della classifica a tre gare dal termine: 1.407 2. Polonia 366,5 3. Germania 348,5 4. Spagna 331,5 5. Gran Bretagna 326 18.19 QUARTA VISSA! All’azzurra sono mancati gli ...

... Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ore 17:45 European Games:Leggera - Camp. ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... l'appuntamento newyorkese riunisce tanti nomi di primo piano dell'mondiale, in ... Ovviamentesu Sky Sport! Vai alla Fotogallery... Gianfranco Benincasa ore 14:40 Speciale: Nuoto - Popovici ore 15:00 European Games:...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Europei a squadre 2023 in DIRETTA: Italia verso il sogno con Tamberi, Iapichino, Crippa, Tortu e Weir OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13: A Cracovia (Polonia) va in scena la terza giornata della prestigiosa competizione, sono previste le ultime dodici discipline e si assegnano i punti dec ...Si concludono a Caorle con un altro oro, il secondo di questa rassegna dopo quello di Mattia Pasquetti nel peso, i campionati italiani allievi. A conquistarlo è Riccardo Befani che sale due gradini ri ...