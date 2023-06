LIVE Atletica | Europei a squadre 2023 in DIRETTA | entra in scena Tamberi! Kaddari vince la prima serie dei 200

(Di domenica 25 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.07: La britannica Walton sale al terzo posto in classifica del giavellotto con 59.76. Botter con 49.12 si migliora ma non guadagna posizioni, è sempre 14ma 16.03: DALIA! L’azzurra con il personale stagionale di 23”08 si aggiudica ladei 200! 15.57: Queste le protagoniste delladei 200: FIN PULKKINEN Aino TUR ÖZÇIFTÇI Simay NOR JENSEN Christine Bjelland CZE VONDROVÁ Lada ITADalia SUI FREY Géraldine BEL VERVAET Imke SWE HENRIKSSON Julia 15.53: L’azzurra Botter con 47.29in gara e si posiziona in 14ma piazza 15.50: La ceca Ogrodnikova va al comando della gara del giavellotto con 60.39 15.47: Amiels, Kobielski, Carmoy, Mielos superano 2.15 al primo ...

... Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ore 17:45 European Games:Leggera - Camp. ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... l'appuntamento newyorkese riunisce tanti nomi di primo piano dell'mondiale, in ... Ovviamentesu Sky Sport! Vai alla Fotogallery... Gianfranco Benincasa ore 14:40 Speciale: Nuoto - Popovici ore 15:00 European Games:...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Atletica, Europei a squadre 2023 in DIRETTA: Italia verso il sogno con Tamberi, Iapichino, Crippa, Tortu e Weir OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13: A Cracovia (Polonia) va in scena la terza giornata della prestigiosa competizione, sono previste le ultime dodici discipline e si assegnano i punti dec ...Si concludono a Caorle con un altro oro, il secondo di questa rassegna dopo quello di Mattia Pasquetti nel peso, i campionati italiani allievi. A conquistarlo è Riccardo Befani che sale due gradini ri ...