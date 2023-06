Lite con armi a Giugliano | due giovani finiscono in ospedale

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStanotte, in seguito ad una violentaavvenuta in via Roma, angolo corso Campano, ain Campania, due, classe 2006 e classe 2004, di cui uno con alcune ferite da arma da taglio al torace e alla schiena mentre l’altro attinto da colpo d’arma da fuoco alla gamba destra, sono giunti all’San Giuliano. Nessuno dei due soggetti è in pericolo di vita. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

A suo dire, l'insegnante avrebbe tagliato corto sui discorsi degli studenti neri, mentre non si sarebbe comportata allo stesso modoquelli bianchi. Da qui, lo sfogo. Il video è diventato virale ...Due morti e 15 feriti è il bilancio di unascoppiata a un mega party in strada conclusosiuna sparatoria a Saginaw, nel Michigan, Stati Uniti. Le vittime sono un 19enne e una 51enne. La festa era stata organizzatainviti lanciati ...I carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul posto dellae, dopo aver raccolto ... Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s ,sede in via ...

Lite tra amici finisce con un accoltellato: 18enne arrestato per tentato omicidio MilanoToday.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ore 12, molo Beverello. Scoppia la lite tra tassisti. In mezzo a untappeto di auto, ferme ovunque per far scendere e caricare i passeggeri, in assenza di qualsiasi controllo: una ventina di tassisti i ...