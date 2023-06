(Di domenica 25 giugno 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 40 anni èquesta mattina al Policlinico Umberto I di Roma, dove era stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato gravementequalche giorno fa durante unadavanti a un bar di. I fatti risalgono alla sera di lunedì scorso, 19 giugno. I carabinieri, intervenuti sul posto, avevano trovato due persone ferite: ile un 42enne romeno, portato all’di. I militari identificarono i due dando notizia all’Autorità giudiziaria per lesioni gravi. Adesso l’indagine proseguirà con ulteriori accertamenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il 41enne era stato ricoverato a causa delle ferite riportate, dopo unain strada nella quale era stato ridotto in fin di vita il 18 giugno scorso in via Domenico Giuliani, a, in ...... dove era stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato gravemente ferito qualche giorno fa durante unadavanti a un bar di. I fatti risalgono alla sera di lunedì scorso, 19 ...E' morto dopo 5 giorni di agonia in ospedale. Alessandro Castellaccio, 41 anni, era stato trovato in fin di vita adopo unain strada e dall'ospedale Evangelista di, era stato subito trasferito al policlinico Umberto I in coma farmacologico per un'emorragia cerebrale. La vicenda risale allo ...

Lite a Tivoli, morto in ospedale il 40enne ferito Adnkronos

È morto dopo una settimana di agonia Alessandro Castellaccio. Il 41enne era stato ricoverato a causa delle ferite riportate, dopo una lite in strada nella quale era stato ridotto in fin ...Un uomo di 40 anni è morto questa mattina al Policlinico Umberto I di Roma, dove era stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato gravemente ferito qualche giorno fa durante una lite davan ...