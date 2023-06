L’Italia Under21 si qualifica ai quarti se… Tutte le combinazioni | possibile arrivo con tre squadre pari

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) Ad una giornata dal termine della fase a gironi degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Romania e Georgia è ancora tutto aperto nel Gruppo D che vede coinvolta anche. La situazione, a 90? dal termine, vede la Francia in testa a 6 punti, seguita da Italia e Svizzera a 3 e la Norvegia ultima a zero punti. L’ultimo incrocio metterà di fronte gli Azzurrini ai norvegesi e, di conseguenza, Francia e Svizzera. Per superare il proprio girone ersi aidi finale, la squadra allenata da Paolo Nicolato deve vincere (senza dover guardare il risultato dell’altra partita) oppure pareggiare e sperare contemporaneamente che la Svizzera non batta la Francia.potrebbersi anche in caso di sconfitta, a patto che la Svizzera perda. In questo si paleserebbe un ...