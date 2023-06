L'Italia Under 21 vince | la carica di Bellanova | 'Dopo la Francia una grande voglia di rivalsa'

...il gol dell'1 - 0 " il sesto nelle sue ultime sei partite con l'21 " e l'apertura alla Pirlo per la corsa di Bellanova nell'azione del raddoppio di Gnonto avevano regalato alla giovanel'...Le foto piùà belle del 3 - 2 degli azzurrini di Nicolato contro la Svizzera nella seconda giornarta dell'21 in corso di svolgimento in Romania e ...Commenta per primo Lo specialista degli assist dell'21. Sandro Tonali , capitano della formazione guidata da Nicolato, contro la Svizzera ha realizzato il sesto passaggio vincente nelle ultime sette gare disputate con gli Azzurrini: cinque da ...

Europeo Under 21, Svizzera-Italia 2-3: ripresa da incubo, vittoria e qualificazione possibile

La vittoria con la Svizzera ha rimesso in carreggiata un Europeo Under 21 che per la Nazionale italiana si era fatto terribilmente complicato dopo il ko all'esordio con la Francia. Al netto degli erro ...L'Italia batte la Svizzera 3-2 nel secondo match del girone D dell'Europeo Under 21, con gol di Pirola, Gnonto e Parisi. Dopo la sconfitta e gli errori arbitrali con la Francia gli azzurri di Nicolato ...