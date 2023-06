L’Italia U21 resta in corsa agli Europei | ma che brividi | 3-2 con la Svizzera da 3-0

(Di domenica 25 giugno 2023) Alla fineUnder 21 conquista i tre punti contro lanella seconda – e già decisiva – partita del Gruppo D deglidi categoria. Gli Azzurrini hanno chiuso il primo tempo sul 3-0, ma dopo 7? della ripresa gli elvetici si erano portati sul 3-2 facendo nascere una gara aperta a qualsiasi esito, ma in cui il risultato non è più cambiato. La squadra di Paolo Nicolato parte subito forte, con Sohm che al 5? mette in angolo un cross di Bellanova, ma dal corner Tonali trova l’incornata di Pirola che vale il vantaggio italiano. Passano una decina di minuti e Gnonto raddoppia ancora su un cross dalla destra, anche se deve usare due tentativi.prova a sfruttare il momento favorevole, ma Saipi si esalta ancora sull’attaccante del Leeds. La prima parata di Carnesecchi arriva al 20?, ma la girata di ...

