L’Italia forza Tre schianta la Svizzera

Leggi su ildifforme

(Di domenica 25 giugno 2023) Gli Azzurrini dell’Under 21 vincono quello che era già considerato come uno spareggio agli Europei.La, infatti, viene battuta con un primo tempo sontuoso e un secondo tempo di grande coraggio, anche se non sono mancate fase di sbandamento., ora, nonostante la discussa sconfitta contro la Francia di pochi giorni fa, rientra prepotentemente in L'articolo proviene da Il Difforme.