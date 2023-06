L' Italia batte la Svizzera 3-2 negli Europei under 21

(Di domenica 25 giugno 2023) AGI - Reduce dall'amarissimo esordio contro la Francia con tante polemiche per i clamorosi errori arbitrali, l'si riscatta nella seconda gara della fase a gironi dell'Europeo21,ndo i pari età dellanon senza qualche patema d'animo. Dopo il triplice vantaggio del primo tempo firmato da Pirola, Gnonto e Parisi, gli Azzurrini infatti rischiano di farsi rimontare nella ripresa dagli elvetici, che accorciano con Imeri e Amdouni senza riuscire però ad agguantare il pareggio. La squadra di Nicolato raggiunge così i biancorossi e i francesi a quota 3 punti nel Gruppo D, ma con i galletti che scenderanno in campo più tardi contro la Norvegia (ferma a 0), ultima avversaria dell'. Poco più di una decina di minuti sul cronometro e gli Azzurrini sembrano mettere sui binari ...

L'la Svizzera 3 - 2 nel secondo match del girone D dell'Europeo Under 21, con gol di Pirola, Gnonto e Parisi. Dopo la sconfitta e gli errori arbitrali con la Francia gli azzurri di Nicolato ...L'la Svizzera 3 - 2 (3 - 0) nel secondo match del girone D dell'Europeo Under 21. I gol: Pirola 6', Gnonto 11', 49' p.t. Parisi, 47' Imeri (S), 52' Amdouni (S). .Prima vittoria per gli azzurrini. Pirola, Gnonto e Parisi in gol nel primo tempo L'la Svizzera 3 - 2 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D agli Europei Under 21 . A Cluj, la selezione del ct Nicolato conquista i primi 3 punti del torneo dopo la sconfitta ...

Diretta L'Italia batte la Svizzera per 3-2: ora c'è la Norvegia Segui LIVE Corriere dello Sport

CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) (ITALPRESS) - L'Italia batte la Svizzera 3-2 nella seconda giornata degli Europei Under 21 e torna in corsa per ...Vincono col batticuore, gli azzurrini di Nicolato: 3-2 alla Svizzera in una partita dai due volti. L’Italia segna tre gol nel primo tempo (da applausi la terza segnatura, firmata ...