L' Italia batte la Svizzera 3-2 negli Europei under 21

(Di domenica 25 giugno 2023) AGI - Reduce dall'amarissimo esordio contro la Francia con tante polemiche per i clamorosi errori arbitrali, l'si riscatta nella seconda gara della fase a gironi dell'Europeo21,ndo i pari età dellanon senza qualche patema d'animo. Dopo il triplice vantaggio del primo tempo firmato da Pirola, Gnonto e Parisi, gli Azzurrini infatti rischiano di farsi rimontare nella ripresa dagli elvetici, che accorciano con Imeri e Amdouni senza riuscire però ad agguantare il pareggio. La squadra di Nicolato raggiunge così i biancorossi e i francesi a quota 3 punti nel Gruppo D, ma con i galletti che scenderanno in campo più tardi contro la Norvegia (ferma a 0), ultima avversaria dell'. Poco più di una decina di minuti sul cronometro e gli Azzurrini sembrano mettere sui binari ...

Poi le scuse: 'Sono cecata' Alessia Marcuzzi e Amadeus insieme aLoves Romagna. E i fan ... mentre muove le gambe, lascia intravedere anche zone in cui nonil sole. Il tutto è, però, ...Europei Under 21, clamoroso a Cluj: la Norvegial'1 - 0 ed elimina gli azzurri Ibrahimovic: 'Tonali farà bene in Premier League. Gara d'addio C'è tempo, ho altro da fare...' Il Bayern ...Nella seconda giornata del World Rugby Championship Under 20 l'il Sudafrica per 34 - 26 e conquista cinque punti fondamentali per i playoff. Dopo la prova opaca contro l'Argentina, c'è quindi stato immediatamente la reazione della squadra di Brunello.

Euro Under 21: Norvegia batte Italia 1-0, azzurri eliminati - Sport Agenzia ANSA

Voglia di riscatto e grinta per gli Azzurri in una partita giocata sotto la pioggia e in un clima veramente invernale Il team di Brunello resta in corsa per i playoff ...Mentre in Spagna l'indice dei prezzi scende sotto l'obiettivo del 2%, in Germania a giugno torna ad aumentare. L'incapacità tedesca di ritirare i sostegni ...