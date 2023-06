L’ex speechwriter di Putin | “Ma quale golpe Prigozhin ha capito che il regime sta per finire e ha cercato una via d’uscita vantaggiosa”

(Di domenica 25 giugno 2023) “ha vinto,è il grande sconfitto, ma non finisce qui”. La lunga marcia dei mercenari della Wagner verso Mosca, iniziata ieri mattina, si è fermata a 200 km dalla capitale russa. Per tutta la giornata di ieri la comunità internazionale è stata con il fiato sospeso, tra dichiarazioni al vetriolo e avanzamenti sul campo che hanno fatto credere di essere di fronte all’inizio della fine deldi Vladimir. I veri bersagli di– “non aveva intenzione di fare un colpo di stato, non era una rivolta contro”, dice al fattoquotidiano.it Abbas Gallyamov, che da exe stretto collaboratore del presidente russo Vladimirè ora inserito nella lista di ricercati dal Cremlino. “Quando ...

Pere' molto probabile che lo zar cancelli le elezioni presidenziali previste per marzo 2024 e dichiari la legge marziale: "Se non vincerà la guerra in Ucraina, sarà in difficoltà ...consigliere per la stampa internazionale dell'allora premier ...e consigliere del presidente del Consiglio Mario ...Pere' molto probabile che lo zar cancelli le elezioni presidenziali previste per marzo 2024 e dichiari la legge marziale: "Se non vincerà la guerra in Ucraina, sarà in difficoltà ...