L'eliminazione (anche fisica) di Putin Non è più un'ipotesi tanto remota

(Di domenica 25 giugno 2023) C’è da chiedersi se quanto sta accadendo, dove più, dove meno, comunque in tutto il mondo, non sia una delle conseguenze ipotizzate dal pensiero di una parte degli evoluzionisti. Sono questi quanti studiano l’evoluzione delle speci, in particolare quella umana. Costoro sostengono che quando agli uomini accade, per motivi i più diversi, di fermarsi, volontariamente o no, nella missione naturale che li distingue dalle altre specie animali, progredire, si verifichi un fenomeno singolare. Esso si manifesta con una serie di regressioni dei comportamenti in generale pressoché parossistiche, mentre si sarebbe portati a credere che possano restare allo statu quo. Secondo gli storici, qualcosa del genere dovette accadere ai Maya, gli antichi abitanti dell’attuale Messico e dintorni estesi. Quel popolo, dopo aver raggiunto, dal 2000 circa A.C fino alla fine del secondo secolo P.C, livelli di ...