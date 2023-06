Le pagelle Svizzera-Italia Under-21 2-3 | Italia di nuovo in corsa

(Di domenica 25 giugno 2023)21 di oggi. La partita di a Cluj in Romania, valevole per la seconda giornata del girone D dell’Europeo U21 ha assunto un valore importantissimo dopo la sciagurata sconfitta degli Azzurrini di mister Nicolato contro la Francia. Laha vinto la sua prima partita 2-1 contro la Norvegia, è a quota 3 punti e ha avuto il colpo del definitivo ko sia per il proprio passaggio del turno che per eliminare L’dal torneo. Ledi21 Prima di valutare i protagonisti di21, diamo una valutazione all’operato del direttore ...

Okoli 5,5 - Un suo rinvio corto e centrale(!!), dà il via alla rimonta dellanella ripresa. Poco determinato, è leggero anche in occasione della seconda rete degli elvetici. Scalvini 5,5 - ...Ledella. Ledell'Italia . La pagella dell'arbitro . Il nostro SuperTOP . Il nostro SuperFLOP .- Italia: il commento della gara. Il primo brivido nasce su una ...Ledi Italia -3 - 2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per gli Europei Under 21 2023. Gli azzurrini dominano il primo tempo grazie ai gol di Pirola, Gnonto e ...

Pagelle di Svizzera-Italia 2-3 Europei U21: Tonali tra alti e bassi, Bellanova è un treno, gioia per Gnonto Virgilio Sport

Vincono col batticuore, gli azzurrini di Nicolato: 3-2 alla Svizzera in una partita dai due volti. L’Italia segna tre gol nel primo tempo (da applausi la terza segnatura, firmata ...CARNESECCHI 6 Sui due gol non può far nulla. Primo tempo sereno, secondo tempo complicato. OKOLI 5 Un po’ troppa sufficienza in alcune situazioni. La rete che riapre il match ...