Le emigrazioni del Manga

(Di domenica 25 giugno 2023)nelli si fece ecfrastico per diletto o, al più, per sedulità, come provano i testi, poi raccolti in Salons, commissionatigli da Franco Maria Ricci. Non posò mai a connoisseur o a cultore solo di quegli artisti che potessero indurlo a terebranti escursioni nelle regioni dell’onirismo delirante e depressivo contiguo ai suoi interessi d’anglista, e capace di alimentare speciose fantasie, utili nel far ravvisare, ad esempio, sicure affinità fra Füssli e Poe. Semplicemente gli arrideva «andar vagabondando ad adocchiare tele e disegni», tanto più che il suo essere letterato gli consentì spesso di «travalicare nell’immagine», ma anche di «abbandonarla, negarla, sgualcirla» senza troppa timidezza. Come Mallarmé,nelli ha sempre ritenuto che il «senso troppo esatto» non possa che oscurare l’«accidentato e labirintico percorso» che si va ...