Le due uniche cose che contano per lui Bisignani svela lo sculacciatore Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) "Per luila sua coscienza ed il denaro": Luigioffre ai lettori del Tempo un ritratto speciale di Vittorionel giorno del suo 80esimo compleanno. "Caro direttore, il suo canto libero - scrive -. Oggi doppia le 40 primavere. E' l'ultimo '' anarchico in circolazione, senza padroni né padrini. Una vita libera e libertina, nell'accezione illuminista del termine". "è l'ultimo 'highlander' della carta stampata - continua poi-. Ottanta anni senza sentirli, Vittorio conserva, insieme all'esperienza, tutta la sua incosciente freschezza che mette al servizio del contro tutto e tutti, prendendosi fendenti che annichilirebbero un qualunque spavaldo giovanotto". Parlando del suo carattere, ha rivelato: "Finge di non avere un cuore, ...