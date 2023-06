Lazio | interesse per Marcos Leonardo | per la stella del Santos servono 18 milioni

Leggi su sportface

(Di domenica 25 giugno 2023)dellaper, la babydelche sembra poter scatenare un’asta tra le migliori squadre europee. Tra queste, anche la seconda classificata della Serie A, orfana del ds Tare, andato via, ma intenzionata a operare subito sul mercato. Il club biancoceleste guidato da Lotito sembra aver già chiesto informazioni ai brasiliani sul calciatore e il presidente Rueda è decisamente criptico: “Per la cessione dinon abbiamo ancora ricevuto alcuna offerta, ma non è detto che la situazione resti questa”. Alcuni autorevoli media brasiliani parlano di 18di euro come cifra per portare in Serie A il calciatore. SportFace.